«КровлинДом» - интернет-магазин кровельных и фасадных материалов

Наша компания «КровлинДом» специализируется на продаже кровельных материалов для частных и многоквартирных зданий.
Мы поставляем качественное и долговечное покрытие для крыш любой конструкции.
Мы предлагаем своим клиентам купить кровельные материалы и комплектующие высокого качества. Мы сотрудничаем с известными и проверенными брендами и реализуем продукцию по доступным ценам.
В каталоге интернет-магазина вы можете выбрать и заказать:
Большой выбор цветов и технических характеристик позволяет подобрать лучший вариант кровли для любого здания. Ко всем видам покрытия в каталоге можно заказать:
Все товары в интернет-магазине можно приобрести с доставкой по Москве и Московской области. Для жителей столицы также действует самовывоз материалов со склада.
«КровлинДом» предлагает клиентам воспользоваться дополнительными услугами расчета и монтажа кровли на готовых объектах. Это позволит сделать полную установку крыши «под ключ». Заказав материалы и услуги в «КровлинДом», Вы значительно сэкономите время и сократите расходы на отделку крыши.
Большой выбор покрытий, доступные цены и сертифицированные товары – вот, что отличает компанию «КровлинДом» на рынке кровельных материалов. Мы ждем Вас в числе наших клиентов!