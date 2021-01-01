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«КровлинДом» - интернет-магазин кровельных и фасадных материалов

Наша компания «КровлинДом» специализируется на продаже кровельных материалов для частных и многоквартирных зданий.

Мы поставляем качественное и долговечное покрытие для крыш любой конструкции.

Каталог

Изделия из металла
Дымники
от 1075 руб./шт
Дымники
Дымники
Парапеты на забор
от 378 руб./шт
Парапеты на забор
Парапеты на забор
Отливы для окон
от 64 руб./шт
Отливы для окон
Отливы для окон
Отливы для фундамента и цоколя
от 74 руб./шт
Отливы для фундамента и цоколя
Отливы для фундамента и цоколя
Колпаки на столбы
от 840 руб./шт
Колпаки на столбы
Наружные откосы на окна
от 96 руб./шт
Наружные откосы на окна
Доборные элементы для металлического сайдинга
от 160 руб./шт
Доборные элементы для металлического сайдинга
Доборные элементы для металлочерепицы
от 145 руб./шт
Доборные элементы для металлочерепицы
Фасонные элементы для сэндвич-панелей
от 240 руб./шт
Фасонные элементы для сэндвич-панелей
Водосточные системы
Металлические
от 88 руб./шт
Металлические
Металлические
Пластиковые
от 26 руб./шт
Пластиковые
Пластиковые
Медные
от 220 руб./шт
Медные
Медные
Алюминиевые
от 196 руб./шт
Алюминиевые
Алюминиевые
Софиты
Металлические
от 114 руб./шт
Металлические
Металлические
Пластиковые
от 312 руб./шт
Пластиковые
Пластиковые
Медные
от 1088 руб./шт
Медные
Медные
Алюминиевые
от 400 руб./шт
Алюминиевые
Алюминиевые
Кровельные материалы
Металлочерепица
от 550 руб./м²
Металлочерепица
Металлочерепица
Мягкая кровля
от 250 руб./м²
Мягкая кровля
Мягкая кровля
Композитная черепица
от 485 руб./шт
Композитная черепица
Композитная черепица
Фальцевая кровля
от 654 руб./м²
Фальцевая кровля
Фальцевая кровля
Кровельный профнастил
от 445 руб./пог.м
Кровельный профнастил
Кровельный профнастил
Плоские листы
GrandLine
от 340 руб./м²
GrandLine
НЛМК
от 315 руб./м²
НЛМК
НЛМК
Элементы безопасности кровли
Снегозадержатели
от 45 руб./шт
Снегозадержатели
Снегозадержатели
Кровельные ограждения
от 1275 руб./шт
Кровельные ограждения
Кровельные ограждения
Парапетные ограждения
от 2520 руб./шт
Парапетные ограждения
Парапетные ограждения
Кровельные мостики
от 2100 руб./шт
Кровельные мостики
Кровельные мостики
Кровельные и фасадные лестницы
от 2600 руб./шт
Кровельные и фасадные лестницы
Кровельные и фасадные лестницы
Комплектующие для кровли
Изоляционные материалы
от 670 руб./шт
Изоляционные материалы
Изоляционные материалы
Клеи и мастика
от 135 руб./шт
Клеи и мастика
Клеи и мастика
Лента для примыкания
от 3400 руб./шт
Лента для примыкания
Лента для примыкания
Подкладочные ковры
от 765 руб./шт
Подкладочные ковры
Подкладочные ковры
Самоклеющаяся лента
от 780 руб./шт
Самоклеющаяся лента
Самоклеющаяся лента
Кровельная вентиляция
Krovent
от 390 руб./шт
Krovent
Krovent
Master Flash
от 385 руб./шт
Master Flash
Vilpe
от 630 руб./шт
Vilpe
Vilpe
Wirplast
от 650 руб./шт
Wirplast
Wirplast
Заборы и комплектующие
Евроштакетник металлический
от 50 руб./шт
Евроштакетник металлический
Профнастил
от 545 руб./пог.м
Профнастил
Профнастил
Дренажные системы
Gidrolica
от 43 руб./шт
Gidrolica
Gidrolica
Мансардные окна
Fakro
от 1913 руб./шт
Fakro
Velux
от 1800 руб./шт
Velux
Поликарбонат
Монолитный
от 4800 руб./шт
Монолитный
Сотовый
от 1800 руб./шт
Сотовый
Фасадные материалы
Aquasystem
от 314 руб./шт
Aquasystem
Docke
от 63 руб./шт
Docke
Grand Line
от 63 руб./шт
Grand Line
Альта-Профиль
от 110 руб./шт
Альта-Профиль
МеталлПрофиль
от 120 руб./шт
МеталлПрофиль
Технониколь
от 470 руб./шт
Технониколь
ТЕХОСНАСТКА
от 275 руб./шт
ТЕХОСНАСТКА
Чердачные лестницы
Fakro
от 1020 руб./шт
Fakro
Oman
от 7420 руб./шт
Oman
Velux
от 3200 руб./шт
Velux
Козырьки над крыльцом из поликарбоната

Хиты продаж

Евроштакетник металлический П-образный односторонний 118 мм, RAL 8017, 0.40 мм
Цена:
88
руб.
/пог.м
ПОДРОБНЕЕ
Колпак на столбы Вид 1
Цена:
840
руб.
/шт
ПОДРОБНЕЕ
Дымник-флюгарка Стандартный 510х510 мм
Цена:
от 1075
руб.
/шт
ПОДРОБНЕЕ
Отлив для фундамента и цоколя Вид 1 1250х50 мм
Цена:
от 119
руб.
/шт
ПОДРОБНЕЕ
Евроштакетник металлический П-образный двухсторонний 118 мм, RAL 8017, 0.45 мм
Цена:
88
руб.
/пог.м
ПОДРОБНЕЕ
Металлочерепица МП Монтеррей (ПЭ-01-8017-0.45) Коричневый шоколад
Цена:
600
руб.
/м²
ПОДРОБНЕЕ
Евроштакетник металлический полукруглый двухсторонний 126 мм, RAL 8017, 0.45 мм
Цена:
100
руб.
/пог.м
ПОДРОБНЕЕ
Снегозадержатель трубчатый овальный Русский Рубеж 20х40мм, L-1м, 2 опоры для металлочерепицы с шагом обрешётки 400 мм RAL 8017 Коричневый шоколад
Цена:
1350
руб.
/шт
ПОДРОБНЕЕ

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Интернет-магазин

Мы предлагаем своим клиентам купить кровельные материалы и комплектующие высокого качества. Мы сотрудничаем с известными и проверенными брендами и реализуем продукцию по доступным ценам.

В каталоге интернет-магазина вы можете выбрать и заказать:

• металлочерепицу;
• профнастил;
• гибкую кровлю;
• фальцевую кровлю;
• композитную черепицу.

Большой выбор цветов и технических характеристик позволяет подобрать лучший вариант кровли для любого здания. Ко всем видам покрытия в каталоге можно заказать:

• изоляционные материалы;
• софиты;
• элементы безопасности;
• комплектующие;
• водосточные системы.

Все товары в интернет-магазине можно приобрести с доставкой по Москве и Московской области. Для жителей столицы также действует самовывоз материалов со склада.

Услуги

«КровлинДом» предлагает клиентам воспользоваться дополнительными услугами расчета и монтажа кровли на готовых объектах. Это позволит сделать полную установку крыши «под ключ». Заказав материалы и услуги в «КровлинДом», Вы значительно сэкономите время и сократите расходы на отделку крыши.

Большой выбор покрытий, доступные цены и сертифицированные товары – вот, что отличает компанию «КровлинДом» на рынке кровельных материалов. Мы ждем Вас в числе наших клиентов!

Позвоните нам:
+7 (495) 766-13-43
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