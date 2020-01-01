«КровлинДом» - интернет-магазин кровельных и фасадных материалов

Мы предлагаем своим клиентам купить кровельные материалы и комплектующие высокого качества. Мы сотрудничаем с известными и проверенными брендами и реализуем продукцию по доступным ценам.

В каталоге интернет-магазина вы можете выбрать и заказать: • металлочерепицу;

• профнастил;

• гибкую кровлю;

• фальцевую кровлю;

• композитную черепицу.

Большой выбор цветов и технических характеристик позволяет подобрать лучший вариант кровли для любого здания. Ко всем видам покрытия в каталоге можно заказать: • изоляционные материалы;

• софиты;

• элементы безопасности;

• комплектующие;

• водосточные системы.

Все товары в интернет-магазине можно приобрести с доставкой по Москве и Московской области. Для жителей столицы также действует самовывоз материалов со склада.