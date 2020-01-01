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«КровлинДом» - интернет-магазин кровельных и фасадных материалов

Наша компания «КровлинДом» специализируется на продаже кровельных материалов для частных и многоквартирных зданий.

Мы поставляем качественное и долговечное покрытие для крыш любой конструкции.

Топовые позиции

Металлочерепица МП Монтеррей (VikingMP E-20-6005-0.5) Зеленый мох
Цена:
530
руб.
/м²
Окно мансардное GZR 3050
Цена:
11750
руб.
/шт
Гибкая двухслойная черепица Katepal Mansion Лоренцо
Цена:
1160
руб.
/м²
Выход вытяжки 125х160х500 Изолированный RR 798 (RAL 3005)
Цена:
3800
руб.
/шт
Евроштакетник металлический 16,5х118 (ПЭ-01-8017-0.4)
Цена:
55
руб.
/пог.м
Металлочерепица МП Монтеррей (ПЭ-01-8017-0.45) Коричневый шоколад
Цена:
325
руб.
/м²
Металлочерепица МП Монтеррей (ПЭ-01-RR32-0.45) Темно-коричневый
Цена:
335
руб.
/м²
Гибкая черепица однослойная Shinglas Комфорт Болеро Галька
Цена:
320
руб.
/м²
Снегозадержатель для битумной черепицы RAL 5005 Синий насыщенный / Сигнально-синий
Цена:
45
руб.
/шт
Софит пластиковый Лайт T4 Классика частично перфорированный 3,0 коричневый
Цена:
330
руб.
/шт
Планка конька плоского широкого
Цена:
390
руб.
/шт
Софит металлический полная перфорация 0,45 PE с пленкой RAL 6005 зеленый мох
Цена:
610
руб.
/шт
Желоб полукруглый 3000 125/90 Faracs Ral 9003 (Полиэстер)
Цена:
584
руб.
/шт
Металлочерепица МП Монтеррей (VikingMP E-20-7024-0.5) Серый графит
Цена:
530
руб.
/м²
Гибкая черепица Katepal Katrilli Синий
Цена:
635
руб.
/м²



Интернет-магазин

Мы предлагаем своим клиентам купить кровельные материалы и комплектующие высокого качества. Мы сотрудничаем с известными и проверенными брендами и реализуем продукцию по доступным ценам.

В каталоге интернет-магазина вы можете выбрать и заказать:

• металлочерепицу;
• профнастил;
• гибкую кровлю;
• фальцевую кровлю;
• композитную черепицу.

Большой выбор цветов и технических характеристик позволяет подобрать лучший вариант кровли для любого здания. Ко всем видам покрытия в каталоге можно заказать:

• изоляционные материалы;
• софиты;
• элементы безопасности;
• комплектующие;
• водосточные системы.

Все товары в интернет-магазине можно приобрести с доставкой по Москве и Московской области. Для жителей столицы также действует самовывоз материалов со склада.

Услуги

«КровлинДом» предлагает клиентам воспользоваться дополнительными услугами расчета и монтажа кровли на готовых объектах. Это позволит сделать полную установку крыши «под ключ». Заказав материалы и услуги в «КровлинДом», Вы значительно сэкономите время и сократите расходы на отделку крыши.

Большой выбор покрытий, доступные цены и сертифицированные товары – вот, что отличает компанию «КровлинДом» на рынке кровельных материалов. Мы ждем Вас в числе наших клиентов!

Позвоните нам:
+7 (495) 766-13-43
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